Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Só 122 Nguyễn Tất Thành - Liên Bảo, TP Vĩnh Yên

- Tìm kiếm khách hàng & mở rộng thị trường nhằm mục đích quảng bá các dịch vụ y tế của cơ sở y tế, đề xuất, tư vấn các chương trình, gói khám sức khỏe, dịch vụ y tế cho khách hàng

- Chạy thị trường, kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các dịch vụ y tế chuẩn quy mô bệnh viện.

- Làm việc với các đối tác, công ty bảo hiểm (Manulife/Daiichi,...)/ hội nhóm/ đối tác để thu hút tập khách hàng kiểm tra sức khỏe đầu vào hoặc điều trị bảo hiểm tại VP

- Phối hợp với đội ngũ Marketing tổ chức các chương trình, sự kiện trong và ngoài cơ sở

- Tổ chức công tác quản lý và kiểm soát các công cụ phục vụ cho hoạt động phát triển thị trường.

- Tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty. - Thu thập thông tin thị trường, đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp. - Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có, đồng thời thiết lập các mối quan hệ mới. - Tiếp nhận và giải quyết các phản hồi, yêu cầu của khách hàng. - Báo cáo kết quả kinh doanh theo định kỳ.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên. - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương. - Đã có kinh nghiệm Sale B2B, làm việc với các đối tác - Ưu tiên có sẵn tập khách hàng là các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, có network với các cơ quan ban ngành, hội nhóm,... trên địa bàn mình phụ trách.

- Có tố chất và yêu thích kinh doanh, ham học hỏi, cầu tiến. - Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt. - Khả năng xây dựng mối quan hệ và tạo dựng lòng tin với khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 -15M + phụ cấp + KPI

- Thưởng hiệu quả công việc (KPI): Theo cơ chế hoa hồng của công ty..

- Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty, và cơ chế kinh doanh của cá nhân, bộ phận

- Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: Bảo hiểm theo quy định của pháp luật, chế độ lễ, phép, tết, nghỉ mát, sinh nhật, phúc lợi ăn trưa nhân viên, hỗ trợ đi lại.

- Được đào tạo bài bản về các concept quản trị nhân sự BSC, OKR

- Đào tạo, hỗ trợ xây dựng hệ thống BI, báo cáo dashboard phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng

- Được đầu tư các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn, kiến thức phát triển cá nhân và các năng lực bổ trợ khác để đóng góp vào sự phát triển chung của cả công ty.

- Được đánh giá minh bạch, rõ ràng kết quả làm việc với hệ thống đánh giá theo tiêu chuẩn của Công ty.

