Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm Khách hàng/ Đại lý trong khu vực được giao. Giới thiệu ban đầu cho Khách hàng/ Đại lý về thông tin các sản phẩm, dịch vụ, ưu đải mà Công ty đang cung cấp. Gửi các thông tin của Khách hàng/ Đại lý cho bộ phận Chăm sóc Khách hàng thực hiện việc chăm sóc. Tìm hiểu sản phẩm của Công ty, các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Đề xuất với Trưởng phòng xây dựng kế hoạch tiếp cận thị trường hiệu quả. Thăm hỏi các Khách hàng/ Đại lý cũ. Thực hiện khảo sát Khách hàng/Đại lý về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, ghi nhận phản hồi giúp cải thiện sản phẩm, dịch vụ. Lập báo cáo trình cấp trên hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, nhiệt huyết Chịu áp lực tốt Có thể đi công tác Giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt Tin học văn phòng Đam mê và yêu thích Công nghệ

Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + KPI + thưởng %doanh thu (Tổng thu nhập 15-30tr) Xét tăng lương định kỳ hàng năm Thưởng: Thưởng doanh số, thưởng thành tích, thưởng sáng kiến, thưởng thâm niên Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại, công tác, xa nhà... Phúc lợi: Happy lunch, sinh nhật, bánh kẹo, hoa quả giữa giờ, khu vui chơi giải trí Các chế độ khác theo Quy định nhà nước, Quy định Công ty Bảo hiểm tai nạn & Khám sức khỏe định kỳ/ năm Cung cấp dụng cụ hỗ trợ công việc Hoạt động teambuilding, sportday, Family day cùng người thân hàng năm Môi trường làm việc gắn kết, không toxic

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.