Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam
- Hà Nội: TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tìm kiếm Khách hàng/ Đại lý trong khu vực được giao.
Giới thiệu ban đầu cho Khách hàng/ Đại lý về thông tin các sản phẩm, dịch vụ, ưu đải mà Công ty đang cung cấp.
Gửi các thông tin của Khách hàng/ Đại lý cho bộ phận Chăm sóc Khách hàng thực hiện việc chăm sóc.
Tìm hiểu sản phẩm của Công ty, các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Đề xuất với Trưởng phòng xây dựng kế hoạch tiếp cận thị trường hiệu quả.
Thăm hỏi các Khách hàng/ Đại lý cũ.
Thực hiện khảo sát Khách hàng/Đại lý về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, ghi nhận phản hồi giúp cải thiện sản phẩm, dịch vụ.
Lập báo cáo trình cấp trên hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, nhiệt huyết
Chịu áp lực tốt
Có thể đi công tác
Giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt
Tin học văn phòng
Đam mê và yêu thích Công nghệ
Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + KPI + thưởng %doanh thu (Tổng thu nhập 15-30tr)
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Thưởng: Thưởng doanh số, thưởng thành tích, thưởng sáng kiến, thưởng thâm niên
Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại, công tác, xa nhà...
Phúc lợi: Happy lunch, sinh nhật, bánh kẹo, hoa quả giữa giờ, khu vui chơi giải trí
Các chế độ khác theo Quy định nhà nước, Quy định Công ty
Bảo hiểm tai nạn & Khám sức khỏe định kỳ/ năm
Cung cấp dụng cụ hỗ trợ công việc
Hoạt động teambuilding, sportday, Family day cùng người thân hàng năm
Môi trường làm việc gắn kết, không toxic
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
