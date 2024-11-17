Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Số 13A, Lê Thoa, Khu Phố 6, Phường Tân Tiến, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.
Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.
Đi công tác các tỉnh khu vực miền Đông để hỗ trợ hoạt động kinh doanh
Lập báo cáo công việc theo yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Không cần kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài
Chấp nhận đi công tác tỉnh (điều kiện bắt buộc).
Không cần kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài
Chấp nhận đi công tác tỉnh (điều kiện bắt buộc).
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
TỔNG THU NHẬP (Gross): 10,000,000 - 15,000,000 đồng/tháng.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm.
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng: 2 lần/năm.
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Nghỉ phép năm theo luật lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm tai nạn 24h
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: Sáng 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Nơi làm việc: Số 13A, Lê Thoa, Khu Phố 6, Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm.
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng: 2 lần/năm.
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Nghỉ phép năm theo luật lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm tai nạn 24h
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: Sáng 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Nơi làm việc: Số 13A, Lê Thoa, Khu Phố 6, Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI