Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 13A, Lê Thoa, Khu Phố 6, Phường Tân Tiến, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).

Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.

Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.

Đi công tác các tỉnh khu vực miền Đông để hỗ trợ hoạt động kinh doanh

Lập báo cáo công việc theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Không cần kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo

Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó

Tích cực công việc hoạt động bên ngoài

Chấp nhận đi công tác tỉnh (điều kiện bắt buộc).

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP (Gross): 10,000,000 - 15,000,000 đồng/tháng.

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Tăng lương hằng năm.

Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật

Thưởng: 2 lần/năm.

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Nghỉ phép năm theo luật lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Bảo hiểm tai nạn 24h

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: Sáng 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)

Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Nơi làm việc: Số 13A, Lê Thoa, Khu Phố 6, Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin