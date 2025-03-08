Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - KCN Bá thiện I, Bá Thiện, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh theo dõi đơn hàng và tiến độ đơn hàng;

Hỗ trợ tìm nhà cung cấp mua hàng;

Nhập dữ liệu data bộ phận và chuẩn bị tài liệu xuất hàng;

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 20 – 30 tuổi.

- Thời gian hàng ngày: Từ thứ 2 đến hết thứ 7: Từ 8h00 - 17h00

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường

- Tiếng Anh thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.500.000 - 12.000.000/tháng, thỏa thuận

- Được đào tạo và định hướng bởi những mentor có bề dày kinh nghiệm;

- Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ theo Luật lao động đầy đủ khi lên chính thức;

- Xét tăng lương định kỳ hàng năm;

- Thưởng lễ Tết, Lương thứ 13, xét tăng lương hàng năm;

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, hòa đồng,… ;

- Tham gia các hoạt động cùng công ty và đồng nghiệp bên ngoài công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH

