Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc:
- KCN Bá thiện I, Bá Thiện, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh theo dõi đơn hàng và tiến độ đơn hàng;
Hỗ trợ tìm nhà cung cấp mua hàng;
Nhập dữ liệu data bộ phận và chuẩn bị tài liệu xuất hàng;
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi : 20 – 30 tuổi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.500.000 - 12.000.000/tháng, thỏa thuận
- Được đào tạo và định hướng bởi những mentor có bề dày kinh nghiệm;
- Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ theo Luật lao động đầy đủ khi lên chính thức;
- Xét tăng lương định kỳ hàng năm;
- Thưởng lễ Tết, Lương thứ 13, xét tăng lương hàng năm;
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, hòa đồng,… ;
- Tham gia các hoạt động cùng công ty và đồng nghiệp bên ngoài công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
