Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH VPVN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH VPVN
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty TNHH VPVN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH VPVN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- U03, đường số 3, KDC EHOME 4, VĨNH PHÚ 41, THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phụ trách chính thị trường bán động cơ và hệ thống điện mới của VOLVO PENTA
- Chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm khách hàng mới.
- Nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật các sản phẩm của hãng VOLVO PENTA
- Nghiên cứu thị trường và đưa ra chiến lược phát triển kinh doanh.
- Hỗ trợ mảng truyền thông – marketing.
- Thực hiện các công việc khác, theo sự phân công Trưởng Bộ phận và Ban Lãnh đạo.
- Tương lai sẽ hướng đến vị trí trưởng phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Nam
Học vấn:
- Tốt nghiệp Đại Học.
- Ưu tiên chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật Động cơ đốt (Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật tàu thủy), Điện Công Nghiệp.
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Khả năng tốt trong Tiếng Anh: giao tiếp, đọc hiểu, trao đổi được với nhà cung cấp nước ngoài.
Kỹ năng - thái độ:
- Yêu thích bán hàng, kinh doanh.
- Nhiệt tình, năng động, sáng tạo và không ngại áp lực.
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH VPVN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản: từ 10-15 triệu , trao đổi khi phỏng vấn.
- Thưởng doanh số theo đơn hàng bán được, thưởng KPI giữa năm và cuối năm theo tình hinh kinh doanh của cty, lễ tết, lương tháng 13, tăng lương hàng năm.
- Thưởng doanh số
- Hỗ trợ công tác phí.
- Chế độ bảo hiểm theo quy định, du lịch hàng năm.
- Được huấn luyện chuyên môn, có cơ hội đi đào tạo tại Singapore và các nước khác.
- Được nghỉ ngày chủ nhật hàng tuần, thứ 7 nếu công ty không có việc sẽ ở nhà.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VPVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH VPVN

Công ty TNHH VPVN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: U03, đường số 3, KDC EHOME 4, VĨNH PHÚ 41, THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

