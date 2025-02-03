Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Khai thác khách hàng mới, kênh mới như nhà thuốc, chuỗi cửa hàng mẹ và bé, các siêu thị TPCN, bệnh viện, phòng khám, kênh bán hàng hội viên.

Theo dõi, duy trì và chăm sóc khách hàng hiện tại là các kênh đại lý, cộng tác viên, nhà thuốc, nhà phân phối.

Theo dõi đơn hàng, kho hàng, kho ký gửi, thời hạn sử dụng sản phẩm, chương trình khuyến mại, chính sách bán hàng, quản lý công nợ.

Các công việc liên quan tới bán hàng khác mà cấp quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, ngoại hìnhưa nhìn.

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành kinh tế,kinh doanh marketing,hoặc các ngành liên quan.

Đã có ít nhất1 năm kinh nghiệmthực chiến trong thị trường thực phẩm chức năng.

Có mối quan hệ sẵn với các kênh bán hàng, nhà phân phối như shop TPCN, nhà thuốc, đại lý, bệnh viện, phòng khám.... cả miền nam, miền bắc, tạo kết nối bán hàng dễ dàng, thuận lợi hơn.

Kỹ năng mềm như đàm phán, giao tiếp tốt, năng động, linh hoạt.

Có tinh thần sales mạnh mẽ, quyết liệt nhanh nhẹn, cẩn thận, yêu nghề.

Chủ động và trách nhiệm trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MEIKO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng (12 triệu/tháng trở lên) + lương KPI theo doanh số.

Tham gia chế độ BHXH đầy đủ (100% lương cứng) sau 2 tháng thử việc.

Nghỉ phép 17 ngày/ năm.

Thưởng lương tháng 13, du lịch teambuilding năm 2 lần.

Công ty Nhật bản môi trường ổn định, năng động, thoải mái, tạo điều kiện nhân sự phát triển nhiều kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MEIKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin