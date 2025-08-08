Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BÁCH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 243 VŨ TÔNG PHAN, THANH XUÂN , HNN., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm, tạo mối quan hệ phát triển với các khách hàng mới.

- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

- Gặp gỡ, tiếp xúc với người phụ trách của doanh nghiệp để thiết lập mối quan hệ, đàm phán thuyết phục Khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty.

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn, giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm phù hợp của Công ty và ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Theo dõi tiến trình thực hiện hợp đồng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

- Lập kế hoạch công việc thực hiện để đạt mục tiêu doanh số.

- Cập nhật báo cáo hàng tuần/tháng/quý/năm

- Lưu trữ, sắp xếp mẫu mã, giấy tờ,hợp đồng tài liệu liên quan.

- Phối hợp với phòng kế toán theo dõi tiến độ thanh toán, đốc thúc để thu hồi công nợ từ khách hàng.

- Ứng viên nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, nếu có kinh nghiệm sẽ được định hướng ở các vị trí cao hơn.

- Các công việc phát sinh liên quan đến sales và theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Sản phẩm & dịch vụ công ty:

Thiết kế, in ấn catalogue, brochure, folder, bao thư, bao bì giấy, túi giấy, hộp giấy, lịch tết, bao lì xì.....

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh

- Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về in ấn, kinh doanh về vải bố, vải đay....

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt. Linh hoạt xử lí tình huống nhanh và nhạy bén.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BÁCH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 7.000.000đ – 9.000.000đ( tùy năng lực, kinh nghiệm)

- Thu nhập bình quân: 10.000.000đ – 20.000.000đ (Gồm lương cứng + % hoa hồng)

- Được thưởng doanh số theo tuần, tháng, quý, năm.

- Được đào tạo kỹ năng bán hàng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

- Được đóng bảo hiểm

- Được thưởng các ngày lễ, tết

- Hưởng các chế độ phụ cấp, phúc lợi: Ốm đau, sinh nhật, du lịch vào dịp hè và các quyền lợi khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BÁCH VƯỢNG

