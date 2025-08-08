Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DALICOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, toà nhà Green Diamond, 93 Láng Hạ,, Đống Đa, Quận Đống Đa

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng trở thành NPP/Đại lý của công ty.

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng trở thành NPP/Đại lý của công ty.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển mạng lưới NPP/Đại lý trên toàn quốc.

Trực tiếp thực hiện các thủ tục chuẩn bị hợp đồng, giao hàng, lên đơn hàng, xuất hoá đơn.

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng.

Theo dõi quá trình đơn hàng. Hỗ trợ Phòng KT đốc thúc công nợ

Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.

Hỗ trợ hệ thống NPP/Đại lý trong suốt quá trình hợp tác.

Lên kế hoạch phát triển hệ thống và hỗ trợ khách hàng theo tuần, tháng, năm.

Báo cáo theo tuần, tháng, năm lên cấp trên về kết quả công việc, nhu cầu, vấn đề và mối quan tâm của khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 1 năm làm sale các ngành làm đẹp, mỹ phẩm, tài chính, bảo hiểm, FMCG...

Kĩ năng giao tiếp tốt, ham học hỏi, nhanh nhẹn, nhiệt huyết, đam mê chốt sales.

Kỹ năng: tin học văn phòng, giao tiếp, xử lí tình huống, chịu được áp lực công việc...

Có kinh nghiệm hoặc yêu thích ngành mỹ phẩm/ làm đẹp/ chăm sóc sức khỏe/ TPCN là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DALICOS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10.000.000 - 15.000.000

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00; Từ Thứ Hai - Thứ Bảy

Các quyền lợi khác theo quy định hiện hành: Công ty đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động đầy đủ và tốt hơn các quy định hiện hành của nhà nước.

Tham gia BHXH, BHYT sau khi hết thời gian thử việc

Hưởng 12 ngày phép/năm

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định nhà nước, hiếu hỉ, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DALICOS

