Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN EPICMUSICVN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 Le Hien Mai, Thanh My Loi,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Build and maintain strong relationships with YouTube partners.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác YouTube.

• Assist content creators in developing effective growth strategies.

Hỗ trợ nhà sáng tạo nội dung xây dựng chiến lược phát triển hiệu quả.

• Analyze partners' performance metrics and provide data-driven insights and recommendations to improve content quality, audience targeting, and revenue optimization.

Phân tích các chỉ số hiệu suất của đối tác và đưa ra các đề xuất dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng nội dung, tối ưu đối tượng khán giả và tăng trưởng doanh thu.

• Conduct market research to identify target clients and industry trends.

Nghiên cứu thị trường để xác định khách hàng tiềm năng và xu hướng trong ngành.

• Stay up-to-date with YouTube policies, algorithm changes, and best practices to ensure partners' compliance and maximize visibility and reach.

Cập nhật các chính sách, thuật toán mới của YouTube và áp dụng các phương pháp tối ưu tốt nhất để đảm bảo đối tác tuân thủ quy định và mở rộng phạm vi tiếp cận.

• Work closely with cross-functional teams, including input content, marketing, and operation, to align strategies and achieve common objectives.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nội dung, marketing và vận hành để đảm bảo chiến lược phát triển kênh hiệu quả.

• CV screening - Online test - Interview - Onboarding

Lọc CV - Kiểm tra trực tuyến - Phỏng vấn - Nhận việc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bachelor's degree in Business Administration, Economic, Law, or a related field.

Tốt nghiệp đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Luật hoặc các lĩnh vực liên quan.

• Have at least 1 year experience related to Sales, Account or working with customers.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales, Account hoặc làm việc với khách hàng.

• Excellence in Vietnamese & English.

Thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh.

• Good business sense and deep understanding of sales principles.

Nhạy bén trong kinh doanh và có hiểu biết sâu về nguyên tắc bán hàng.

• Have good connections with music labels, music teams before is a plus.

Có mối quan hệ với các hãng thu âm, đội ngũ sản xuất âm nhạc là một lợi thế.

• “Get sh.t done” spirit.

Tinh thần làm việc quyết liệt, tập trung vào kết quả.

• Radical integrity, shared responsibility and aims for excellent.

Trung thực, có trách nhiệm và luôn hướng tới sự xuất sắc trong công việc.

• Ability to work in a fast-paced, high-pressure environment.

Có khả năng làm việc trong môi trường nhanh, áp lực cao.

• Have a personal laptop & good internet connection at home.

Có laptop cá nhân và kết nối internet ổn định tại nhà.

• Love music is a plus.

Đam mê âm nhạc là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN EPICMUSICVN Thì Được Hưởng Những Gì

• Competitive salary: 9,000,000 - 12,000,000 VND + monthly bonus based on revenue performance.

Mức lương cạnh tranh: 9.000.000 - 12.000.000 VND + thưởng hàng tháng dựa trên doanh thu.

• Quarter bonus.

Thưởng theo quý.

• Intensive training with a clear learning roadmap and experienced mentors.

Được đào tạo chuyên sâu với lộ trình học tập rõ ràng và hướng dẫn từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm.

• Clear opportunities for promotion, and appraisal assessment every 6 months.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, đánh giá năng lực định kỳ 6 tháng một lần.

• Chances to work & learn from a global team/ multi-national partners.

Cơ hội làm việc và học hỏi từ đội ngũ quốc tế và các đối tác đa quốc gia.

• Insurance, paid holidays, company trip, team building activities.

Được hưởng bảo hiểm, ngày nghỉ phép có lương, du lịch công ty và tham gia các hoạt động gắn kết đội nhóm.

• 13th-month salary.

Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN EPICMUSICVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin