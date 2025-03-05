Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẲNG CẤP Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 73 Lý Nam Đế, Cầu Đông,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tiếp nhận khách hàng từ công ty, tư vấn các sản phẩm tour theo nhu cầu của khách hàng (chuyên thị trường khách nói tiếng Anh)

- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ để gia tăng doanh số.

- Thiết kế chương trình tour, tính giá tour và quyết toán tour.

- Tiếp cận, đàm phán, chào bán sản phẩm du lịch của công ty đến khách hàng, đối tác.

- Báo cáo công việc và doanh thu theo yêu cầu của cấp trên

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban lãnh đạo...

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Kinh nghiệm:Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm sale tour du lịch,

- Ngoại ngữ: yêu cầu thành thạo tiếng Anh

- Đam mê du lịch, có kiến thức về thị trường du lịch là lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt, giọng nói rõ ràng.

- Khả năng làm việc độc lập, chủ động tìm kiếm khách hàng mới.

- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các nền tảng online.

- Tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, chịu được áp lực doanh số.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẲNG CẤP Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:Lương cứng 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng + Hoa hồng (% Hoa hồng cao)

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước.

- Phụ cấp cơm trưa.

- Chế độ phép năm + thưởng.

- Môi trường làm việc: năng động, thân thiện.

- Thăng tiến: Những nhân viên có kiến thức và kỹ năng quản lý sẽ được đào tạo và đề bạt vào các vị trí quản lý.

- Làm việc từ thứ 2 - sáng thứ 6 & thứ 7 cách tuần (09h00 - 18h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẲNG CẤP Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin