Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẲNG CẤP Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẲNG CẤP Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẲNG CẤP Á CHÂU

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẲNG CẤP Á CHÂU

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 73 Lý Nam Đế, Cầu Đông,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tiếp nhận khách hàng từ công ty, tư vấn các sản phẩm tour theo nhu cầu của khách hàng (chuyên thị trường khách nói tiếng Anh)
- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ để gia tăng doanh số.
- Thiết kế chương trình tour, tính giá tour và quyết toán tour.
- Tiếp cận, đàm phán, chào bán sản phẩm du lịch của công ty đến khách hàng, đối tác.
- Báo cáo công việc và doanh thu theo yêu cầu của cấp trên
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban lãnh đạo...

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Kinh nghiệm:Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm sale tour du lịch,
- Ngoại ngữ: yêu cầu thành thạo tiếng Anh
- Đam mê du lịch, có kiến thức về thị trường du lịch là lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt, giọng nói rõ ràng.
- Khả năng làm việc độc lập, chủ động tìm kiếm khách hàng mới.
- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các nền tảng online.
- Tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, chịu được áp lực doanh số.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẲNG CẤP Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:Lương cứng 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng + Hoa hồng (% Hoa hồng cao)
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước.
- Phụ cấp cơm trưa.
- Chế độ phép năm + thưởng.
- Môi trường làm việc: năng động, thân thiện.
- Thăng tiến: Những nhân viên có kiến thức và kỹ năng quản lý sẽ được đào tạo và đề bạt vào các vị trí quản lý.
- Làm việc từ thứ 2 - sáng thứ 6 & thứ 7 cách tuần (09h00 - 18h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẲNG CẤP Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẲNG CẤP Á CHÂU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 73 Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

