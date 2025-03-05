Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẲNG CẤP Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẲNG CẤP Á CHÂU
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 73 Lý Nam Đế, Cầu Đông,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Tiếp nhận khách hàng từ công ty, tư vấn các sản phẩm tour theo nhu cầu của khách hàng (chuyên thị trường khách nói tiếng Anh)
- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ để gia tăng doanh số.
- Thiết kế chương trình tour, tính giá tour và quyết toán tour.
- Tiếp cận, đàm phán, chào bán sản phẩm du lịch của công ty đến khách hàng, đối tác.
- Báo cáo công việc và doanh thu theo yêu cầu của cấp trên
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban lãnh đạo...
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Kinh nghiệm:Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm sale tour du lịch,
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẲNG CẤP Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập:Lương cứng 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng + Hoa hồng (% Hoa hồng cao)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẲNG CẤP Á CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
