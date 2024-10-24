Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GODO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 457/31 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng. Khai thác nhu cầu và tư vấn cho khách hàng các sản phẩm của Công ty. Chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Tiếp thu, nâng cao kiến thức về sản phẩm và thị trường để tư vấn chốt hợp đồng với khách hàng. Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng. Phối hợp với đội nhóm để thực hiện mục tiêu chung. Giờ làm việc: 8h/ngày, từ T2-T7, tháng nghỉ 2 ngày thứ 7 luân phiên và các ngày CN

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sale (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale B2B) Có khả năng giao tiếp thuyết phục khách hàng tốt. Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Có tính kiên trì, cần thận. Tin học văn phòng căn bản

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GODO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập trung bình 10 - 30 triệu/ tháng Lương: 8.000.000 + % doanh số bán hàng + thưởng. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN , nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước. Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GODO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

