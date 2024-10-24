Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GODO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GODO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
- Hồ Chí Minh: 457/31 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng.
Khai thác nhu cầu và tư vấn cho khách hàng các sản phẩm của Công ty.
Chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Tiếp thu, nâng cao kiến thức về sản phẩm và thị trường để tư vấn chốt hợp đồng với khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng.
Phối hợp với đội nhóm để thực hiện mục tiêu chung.
Giờ làm việc: 8h/ngày, từ T2-T7, tháng nghỉ 2 ngày thứ 7 luân phiên và các ngày CN
Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng.
Khai thác nhu cầu và tư vấn cho khách hàng các sản phẩm của Công ty.
Chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Tiếp thu, nâng cao kiến thức về sản phẩm và thị trường để tư vấn chốt hợp đồng với khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng.
Phối hợp với đội nhóm để thực hiện mục tiêu chung.
Giờ làm việc: 8h/ngày, từ T2-T7, tháng nghỉ 2 ngày thứ 7 luân phiên và các ngày CN
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính : Nam
2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sale (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale B2B)
Có khả năng giao tiếp thuyết phục khách hàng tốt.
Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
Có tính kiên trì, cần thận.
Tin học văn phòng căn bản
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GODO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập trung bình 10 - 30 triệu/ tháng
Lương: 8.000.000 + % doanh số bán hàng + thưởng.
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN , nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GODO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI