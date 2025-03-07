Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Ô Tô làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Lô 02, Quốc lộ 1A, Thôn Qúa Giáng, Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng ( đối diện bến xe Đức Long), Huyện Hòa Vang

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực xe thương mại (xe tải, xe khách, xe chuyên dụng...).

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng.

Theo dõi và quản lý quá trình giao xe, hỗ trợ khách hàng các thủ tục liên quan.

Nắm bắt thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Tham gia các sự kiện, hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm và tìm kiếm khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Cơ khí ô tô hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh xe thương mại là một lợi thế.

Có kiến thức về các dòng xe thương mại và thị trường ô tô.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và nhiệt tình trong công việc.

Có khả năng chịu được áp lực công việc và đạt chỉ tiêu doanh số.

Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm, sẵn sàng đi công tác xa

Tại Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.

Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số bán hàng.

Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ đãi ngộ khác của công ty.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch và các sự kiện của công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Ô Tô

