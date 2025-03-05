Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa H10, ngõ 475 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân

- 25/7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

- 88 An Hải Đông 1, An Hải Đông, Sơn Trà, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm hiểu, khai thác, thiết lập và tạo mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng (chủ phòng khám, quản lý phòng khám…) để giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng hợp tác sử dụng sản phẩm của Công ty
Trực tiếp đi thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng tại các khu vực được phân công
Hiểu rõ sản phẩm công ty đang phát triển, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cùng phân khúc
Tiếp nhận thông tin từ khách hàng; Quản lý thông tin khách hàng, duy trì mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng
Theo dõi tình hình thực hiện triển khai sản phẩm cho khách hàng, đôn đốc các bộ phận liên quan đảm bảo tiến độ triển khai sản phẩm
Phối hợp với các phòng ban khác phát triển thương hiệu và hình ảnh Công ty trên thị trường
Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp
Các công việc khác được phân công theo yêu cầu của cấp trên
Thời gian làm việc: 8h – 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6
Địa điểm làm việc:
Văn phòng Hà Nội: Tầng 4 Tòa nhà H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Văn phòng Hồ Chí Minh: Lầu 2, số 25/7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1
Văn phòng Đà Nẵng: 88 An Hải Đông 1, An Hải Đông, Sơn Trà

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về: kinh doanh, công nghệ thông tin,...
Có từ 1 năm kinh nghiệm chạy thị trường, phát triển thị trường
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phần mềm, có mối quan hệ với các phòng khám, bệnh viện, bác sĩ)
Chịu được áp lực, di chuyển nhiều và chủ động xây dựng kế hoạch
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Năng động, nhanh nhẹn, tích cực, quyết đoán
Tự tin và luôn sẵn sàng mở rộng các mối quan hệ
Sử dụng thành thạo Word, Excel, PowerPoint,…

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 7-20 triệu + thưởng KPI + thưởng doanh số.
Thử việc lên đến 100% lương chính thức
Nghỉ thứ 7, chủ nhật
Lương tháng 13 + thưởng dự án tùy vào tình hình kinh doanh của công ty.
Phụ cấp cơm trưa và gửi xe hàng tháng.
Cung cấp đầy đủ thiết bị phục vụ công việc.
Đóng BHXH sau khi thử việc, hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam.
Đánh giá xét tăng lương: 2 lần/năm.
Được tham gia các Câu lạc bộ dưới sự tài trợ chính thức của Công ty: CLB Bóng đá, tiệc sinh nhật, team building hàng quý, company trip hàng năm,...
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech

Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

