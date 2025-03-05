Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc

Tìm hiểu, khai thác, thiết lập và tạo mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng (chủ phòng khám, quản lý phòng khám…) để giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng hợp tác sử dụng sản phẩm của Công ty

Trực tiếp đi thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng tại các khu vực được phân công

Hiểu rõ sản phẩm công ty đang phát triển, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cùng phân khúc

Tiếp nhận thông tin từ khách hàng; Quản lý thông tin khách hàng, duy trì mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng

Theo dõi tình hình thực hiện triển khai sản phẩm cho khách hàng, đôn đốc các bộ phận liên quan đảm bảo tiến độ triển khai sản phẩm

Phối hợp với các phòng ban khác phát triển thương hiệu và hình ảnh Công ty trên thị trường

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp

Các công việc khác được phân công theo yêu cầu của cấp trên

Thời gian làm việc: 8h – 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6

Địa điểm làm việc:

Văn phòng Hà Nội: Tầng 4 Tòa nhà H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Văn phòng Hồ Chí Minh: Lầu 2, số 25/7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1

Văn phòng Đà Nẵng: 88 An Hải Đông 1, An Hải Đông, Sơn Trà

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về: kinh doanh, công nghệ thông tin,...

Có từ 1 năm kinh nghiệm chạy thị trường, phát triển thị trường

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phần mềm, có mối quan hệ với các phòng khám, bệnh viện, bác sĩ)

Chịu được áp lực, di chuyển nhiều và chủ động xây dựng kế hoạch

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

Năng động, nhanh nhẹn, tích cực, quyết đoán

Tự tin và luôn sẵn sàng mở rộng các mối quan hệ

Sử dụng thành thạo Word, Excel, PowerPoint,…

Quyền Lợi

Thu nhập: Lương cứng từ 7-20 triệu + thưởng KPI + thưởng doanh số.

Thử việc lên đến 100% lương chính thức

Nghỉ thứ 7, chủ nhật

Lương tháng 13 + thưởng dự án tùy vào tình hình kinh doanh của công ty.

Phụ cấp cơm trưa và gửi xe hàng tháng.

Cung cấp đầy đủ thiết bị phục vụ công việc.

Đóng BHXH sau khi thử việc, hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam.

Đánh giá xét tăng lương: 2 lần/năm.

Được tham gia các Câu lạc bộ dưới sự tài trợ chính thức của Công ty: CLB Bóng đá, tiệc sinh nhật, team building hàng quý, company trip hàng năm,...

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển

