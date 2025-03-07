Tuyển Nhân viên kinh doanh Sun Life Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Sun Life Việt Nam
- Đà Nẵng:
- NEXUS OFFICE BUILDING, 79 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh
Xây dựng, phát triển và quản lý đội nhóm
Nghiên cứu, phân tích thị trường, tình hình kinh doanh, lập kế hoạch tuyển dụng
Tổ chức, hoạch định và huấn luyện
Xây dựng & đảm bảo hình ảnh cũng như chất lượng tư vấn đầy đủ & chuyên nghiệp của đội ngũ các Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cấp Cao (PLC)
Giám sát các hoạt động của các PLC
Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí
Chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân và đội nhóm phù hợp với Kênh Đại lý Toàn thời gian- Nous By Sun Life
Tham gia, hỗ trợ các buổi Workshop/ Sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ/ trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng/ phát triển khách hàng mới/ tiềm năng
Yêu Cầu Công Việc
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên
Ngoại hình & tác phong chuyên nghiệp
Kỹ năng tuyển dụng và đào tạo đội nhóm
Kỹ năng quản lý, tư vấn bán hàng & chăm sóc Khách hàng
Chủ động, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc
Thái độ làm việc tốt, có khả năng thích nghi cao
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về quản lý và làm việc trong các ngành: Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Giáo dục,…
Quyền Lợi
Thưởng doanh số: Tháng/Quý/Năm
Trợ cấp khác (chi phí gửi xe, điện thoại): 900.000 VND
Được cung cấp công cụ làm việc (máy tính bảng) phục vụ công việc kinh doanh
Bảo hiểm sức khỏe & kiểm tra sức khỏe hàng năm
Được tham gia chương trình đào tạo bài bản, được hướng dẫn từ các quản lý cấp cao và những khóa học chuyên sâu để phát triển kỹ năng
Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng
Được tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước
Được làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, chuyên nghiệp & sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
