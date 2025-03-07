Tuyển Nhân viên kinh doanh Sun Life Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - NEXUS OFFICE BUILDING, 79 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng, phát triển và quản lý đội nhóm

Nghiên cứu, phân tích thị trường, tình hình kinh doanh, lập kế hoạch tuyển dụng

Tổ chức, hoạch định và huấn luyện

Xây dựng & đảm bảo hình ảnh cũng như chất lượng tư vấn đầy đủ & chuyên nghiệp của đội ngũ các Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cấp Cao (PLC)

Giám sát các hoạt động của các PLC

Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí

Chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân và đội nhóm phù hợp với Kênh Đại lý Toàn thời gian- Nous By Sun Life

Tham gia, hỗ trợ các buổi Workshop/ Sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ/ trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng/ phát triển khách hàng mới/ tiềm năng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25 - 40 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên

Ngoại hình & tác phong chuyên nghiệp

Kỹ năng tuyển dụng và đào tạo đội nhóm

Kỹ năng quản lý, tư vấn bán hàng & chăm sóc Khách hàng

Chủ động, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

Thái độ làm việc tốt, có khả năng thích nghi cao

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về quản lý và làm việc trong các ngành: Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Giáo dục,…

Tại Sun Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng: từ 20 triệu > 30 triệu

Thưởng doanh số: Tháng/Quý/Năm

Trợ cấp khác (chi phí gửi xe, điện thoại): 900.000 VND

Được cung cấp công cụ làm việc (máy tính bảng) phục vụ công việc kinh doanh

Bảo hiểm sức khỏe & kiểm tra sức khỏe hàng năm

Được tham gia chương trình đào tạo bài bản, được hướng dẫn từ các quản lý cấp cao và những khóa học chuyên sâu để phát triển kỹ năng

Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng

Được tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước

Được làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, chuyên nghiệp & sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sun Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin