Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Số 9 Phạm Hùng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến tìm kiếm, thu thập thông tin khách hàng, bán xe Toyota và các sản phẩm liên quan như bảo hiểm, phụ kiện, vay vốn….

Phối hợp với các phòng ban đón tiếp và giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, dưới 35 tuổi, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí nhân viên Kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt là kỹ năng đàm phán, thuyết phục

Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, Powerpoint,..

Không có hình xăm, sẵn sàng làm việc lâu dài tại Đà Nẵng.

Ưu tiên có bằng lái B2 trở lên

Tại Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương thưởng hấp dẫn theo năng lực (lương cứng + hiệu quả công việc)

Môi trường chuyên nghiệp – Ổn định, thân thiện, cơ hội phát triển lâu dài.

Hỗ trợ cơm trưa – Đảm bảo bữa ăn ngon dinh dưỡng, tiếp sức cho ngày làm việc hiệu quả.

Chế độ phúc lợi đầy đủ – BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe và nhiều đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cơ hội phát triển – Đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng

