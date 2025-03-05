Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Số 9 Phạm Hùng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Thực hiện các công việc liên quan đến tìm kiếm, thu thập thông tin khách hàng, bán xe Toyota và các sản phẩm liên quan như bảo hiểm, phụ kiện, vay vốn….
Phối hợp với các phòng ban đón tiếp và giải quyết các vấn đề của khách hàng.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, dưới 35 tuổi, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí nhân viên Kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt là kỹ năng đàm phán, thuyết phục
Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, Powerpoint,..
Không có hình xăm, sẵn sàng làm việc lâu dài tại Đà Nẵng.
Ưu tiên có bằng lái B2 trở lên
Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí nhân viên Kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt là kỹ năng đàm phán, thuyết phục
Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, Powerpoint,..
Không có hình xăm, sẵn sàng làm việc lâu dài tại Đà Nẵng.
Ưu tiên có bằng lái B2 trở lên
Tại Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh, lương thưởng hấp dẫn theo năng lực (lương cứng + hiệu quả công việc)
Môi trường chuyên nghiệp – Ổn định, thân thiện, cơ hội phát triển lâu dài.
Hỗ trợ cơm trưa – Đảm bảo bữa ăn ngon dinh dưỡng, tiếp sức cho ngày làm việc hiệu quả.
Chế độ phúc lợi đầy đủ – BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe và nhiều đãi ngộ hấp dẫn khác.
Cơ hội phát triển – Đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Môi trường chuyên nghiệp – Ổn định, thân thiện, cơ hội phát triển lâu dài.
Hỗ trợ cơm trưa – Đảm bảo bữa ăn ngon dinh dưỡng, tiếp sức cho ngày làm việc hiệu quả.
Chế độ phúc lợi đầy đủ – BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe và nhiều đãi ngộ hấp dẫn khác.
Cơ hội phát triển – Đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI