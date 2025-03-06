Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lương cứng thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm + lương theo KPI + phụ cấp xăng xe, điện thoại + thưởng doanh số hàng tháng. Trao đổi cụ thể lúc phỏng vấn. Trong giai đoạn thử việc được nhận 90% lương. Được hưởng các chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động phúc lợi của công ty. Môi trường trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, văn phòng mới khang trang., Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và sàng lọc danh sách khách hàng tiềm năng từ các chiến dịch Marketing và các nguồn khác. Thực hiện tư vấn, giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng.

- Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng B2B (đại lý, cửa hàng, spa, khách sạn, resort…) và khách hàng cá nhân.

- Tìm kiếm và đề xuất các cơ hội hợp tác, phát triển kênh phân phối và mở rộng thị trường.

- Báo cáo tiến độ, kết quả kinh doanh, phản hồi khách hàng và xu hướng thị trường lên cấp quản lý.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan (Phát triển sản phẩm, Marketing, Chăm sóc khách hàng) để nâng cao trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, hướng dẫn của người quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối Marketing, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương hoặc các ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên ở vị trí Nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường hoặc các vị trí tương đương. Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng B2B, B2C là 1 lợi thế.

- Có kinh nghiệm vị trí tư vấn, chăm sóc khách hàng, telesales. Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, giao tiếp, xử lý tình huống và làm việc nhóm.

- Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có thói quen tìm hiểu và nghiên cứu thông tin về thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin