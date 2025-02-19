Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16/5 Nguyễn Văn Bứa, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Về chúng tôi:

Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát (Tiến Thịnh Phát Group) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng. Với giá trị cốt lõi tạo ra sự phát triển bền vững và thịnh vượng, Tiến Thịnh Phát gắn liền với sứ mệnh sẻ chia và giúp đỡ cộng đồng.

Địa điểm làm việc: 16/5 Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh. (Giáp Quận 12)

I. Mục tiêu công việc:

Lãnh đạo và phát triển đội ngũ kinh doanh: Xây dựng, đào tạo và quản lý đội ngũ kinh doanh hiệu quả, đạt được các mục tiêu doanh số và thị phần đã đề ra

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh toàn diện, bao gồm cả hoạt động bán hàng và phối hợp với marketing, nhằm mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu

Mở rộng thị trường: Tìm kiếm và khai thác các kênh phân phối mới, tăng cường độ phủ của sản phẩm trên thị trường

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng: Tạo dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với các đối tác, khách hàng lớn.

II. Trách nhiệm chính:

Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và phát triển nhân sự kinh doanh.

Phân công công việc, theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của từng nhân viên.

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, quý, tháng chi tiết và cụ thể, phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Lên kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing để thúc đẩy doanh số và tăng cường nhận diện thương hiệu.

Tìm kiếm và phát triển các kênh phân phối mới (GT, MT, E-commerce).

Xây dựng mối quan hệ với các đối tác, khách hàng mới.

Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại để tăng cường nhận biết thương hiệu.

Làm việc chặt chẽ với Phòng Marketing để xây dựng các chiến dịch marketing hiệu quả, hỗ trợ đạt mục tiêu kinh doanh.

Cung cấp thông tin thị trường, phản hồi của khách hàng để Phòng Marketing điều chỉnh chiến lược truyền thông.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại.

Giải quyết các vấn đề phát sinh của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới từ khách hàng hiện tại.

Báo cáo định kỳ kết quả kinh doanh cho Ban Giám đốc.

Phân tích các chỉ số kinh doanh, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan

Trình độ:

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực FMCG, ưu tiên ngành hàng thực phẩm hoặc đồ uống

Kinh nghiệm:

Kỹ năng:

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục

Kỹ năng phân tích số liệu, báo cáo

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm

Kiến thức:

Hiểu biết sâu sắc về thị trường FMCG tại Việt Nam.

Hiểu biết về các kênh phân phối, chiến lược marketing và các công cụ hỗ trợ kinh doanh

Am hiểu về các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh 20 - 30tr

Thưởng: Thưởng theo hiệu quả công việc và lợi nhuận của công ty

Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, khám sức khỏe định kỳ, các hoạt động vui chơi giải trí..

Cơ hội thăng tiến: Được tạo điều kiện để phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin