Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH TM & DV SX Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY TNHH TM & DV SX Hòa Bình
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Trực quầy hàng, sắp xếp hàng hoá lên kệ, kiểm tra tem nhãn giá,vệ sinh kệ hàng, hỗ trợ khách hàng
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 18 tuổi
Có CCCD và hồ sơ cơ bản
Trung thực thật thà
Vui vẻ hòa đồng
Tại Công TY TNHH TM & DV SX Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì
BHYT, BHXH
Lương tháng 13
Nghỉ 4 ngày/ tháng
Phụ cấp tiền ăn tiền xăng
Không đóng tiền đồng phục
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH TM & DV SX Hòa Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
