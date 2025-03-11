Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH TM & DV SX Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

BHYT, BHXH Lương tháng 13 Nghỉ 4 ngày/ tháng Phụ cấp tiền ăn tiền xăng Không đóng tiền đồng phục

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI