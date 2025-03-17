Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
- Hà Nội:
- Số 229, Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
• Xây dựng và quản lý kênh TikTok: Phát triển, duy trì và cập nhật nội dung cho kênh TikTok của công ty nhằm tăng trưởng lượng người theo dõi và tương tác.
• Sáng tạo nội dung: Lên ý tưởng, quay video, chỉnh sửa và đăng tải nội dung phù hợp với đối tượng mục tiêu, bắt kịp xu hướng và sự kiện nổi bật.
• Tăng trưởng người theo dõi và tương tác: Sử dụng các chiến lược và phương pháp tăng trưởng hiệu quả để mở rộng lượng người theo dõi và thúc đẩy mức độ tương tác với các video.
• Phân tích hiệu quả chiến dịch: Theo dõi và phân tích các chỉ số như lượt xem, lượt thích, bình luận, chia sẻ để tối ưu hóa chiến lược nội dung.
• Hợp tác với KOL/Influencer: Tìm kiếm và hợp tác với các KOL/Influencer trên TikTok để nâng cao sự hiện diện của thương hiệu.
• Cập nhật xu hướng TikTok: Luôn theo dõi và cập nhật những xu hướng mới nhất trên nền tảng để áp dụng vào chiến lược nội dung.
• Tối ưu hóa chiến lược SEO trên TikTok: Sử dụng các từ khóa, hashtags và mô tả phù hợp để nội dung dễ dàng tiếp cận người xem.
• Phối hợp với các phòng ban khác: Hợp tác với các phòng Marketing và bán hàng để đảm bảo chiến lược nội dung đồng bộ với chiến lược tổng thể của công ty.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong việc quản lý kênh TikTok hoặc các nền tảng mạng xã hội khác.
• Kỹ năng sáng tạo nội dung, quay video và chỉnh sửa video cơ bản (sử dụng các phần mềm như Adobe Premiere, CapCut, hoặc TikTok Editor).
• Hiểu biết về xu hướng TikTok và các công cụ phân tích.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén với thị hiếu của người dùng.
• Đam mê sáng tạo và có tư duy chiến lược trong việc phát triển các nền tảng mạng xã hội. • Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE Thì Được Hưởng Những Gì
• Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực truyền thông và marketing.
• Các phúc lợi khác như bảo hiểm, nghỉ lễ, nghỉ phép, teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
