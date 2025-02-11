Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TNI KING COFFEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TNI KING COFFEE
- Hồ Chí Minh: Thưởng sinh nhật, mua hàng với chính sách ưu đãi
- Môi trường năng động, thân thiện, gần gũi. Có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi, thăng tiến và phát triển
- Công ty về ngàng hàng cà phê có chất lượng tốt, quy mô nhân sự lớn, định hướng phát triển mở rộng quy mô trong những năm kế tiếp
- Cấp trên tận tâm, support tận tình
- Được đào tạo nếu như chưa có kinh nghiệm, Quận 8
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Chịu trách nhiệm duy trì và mở mới khách hàng kênh Horeca (mặt hàng cà phê)
- Phát triển doanh số
- Chăm sóc khách hàng hiện hữu
- Tìm kiếm & phát triển khách hàng mới
- Đàm phán, thương lượng hợp đồng
- Báo cáo bán hàng Tuần/Tháng/Quý/Năm
- Hỗ trợ các công việc của team theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm kênh HORECA 01 năm trở lên (ưu tiên có kinh nghiệm ngành FMCG)
- Có mối quan hệ tốt với khách hàng Horeca
- Thái độ & tác phong làm việc tốt. Nhạy bén, trung thực, tinh thần học hỏi cao
Tại CÔNG TY TNHH TNI KING COFFEE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Trên 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TNI KING COFFEE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI