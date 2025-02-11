Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TNI KING COFFEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thưởng sinh nhật, mua hàng với chính sách ưu đãi - Môi trường năng động, thân thiện, gần gũi. Có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi, thăng tiến và phát triển - Công ty về ngàng hàng cà phê có chất lượng tốt, quy mô nhân sự lớn, định hướng phát triển mở rộng quy mô trong những năm kế tiếp - Cấp trên tận tâm, support tận tình - Được đào tạo nếu như chưa có kinh nghiệm, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm duy trì và mở mới khách hàng kênh Horeca (mặt hàng cà phê)

- Phát triển doanh số

- Chăm sóc khách hàng hiện hữu

- Tìm kiếm & phát triển khách hàng mới

- Đàm phán, thương lượng hợp đồng

- Báo cáo bán hàng Tuần/Tháng/Quý/Năm

- Hỗ trợ các công việc của team theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 03 ứng viên ở TP HCM (có thể di chuyển giữa các quận để gặp khách hàng)

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm kênh HORECA 01 năm trở lên (ưu tiên có kinh nghiệm ngành FMCG)

- Có mối quan hệ tốt với khách hàng Horeca

- Thái độ & tác phong làm việc tốt. Nhạy bén, trung thực, tinh thần học hỏi cao

Tại CÔNG TY TNHH TNI KING COFFEE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: Trên 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TNI KING COFFEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.