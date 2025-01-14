Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo ADV làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo ADV
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa:
- 36/9/17 Tân Thành Hòa Thạnh Tân Phú, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng (data khách hàng đã có sẵn)
- Xử lý đơn hàng, thu hồi công nợ và chăm sóc khách hàng.
- Ngành nghề kinh doanh của công ty : In ấn kỹ thuật số, thi công backdrop sự kiện, thi công bảng hiệu
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ
- Năng động, nhiệt tình trong công việc
- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành
Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo ADV Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chế độ chính sách của công ty ( sinh nhật, ngày lễ, thâm niên, du lịch, thưởng..)
- Sau khi trở thành nhân viên chính thức thì phép năm sẽ được cộng thêm 2 ngày
- Có lương cơ bản, hưởng doanh số, hoa hồng
- Môi trường hòa đồng, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo ADV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
