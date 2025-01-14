Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo ADV làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - 36/9/17 Tân Thành Hòa Thạnh Tân Phú, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng (data khách hàng đã có sẵn)

- Xử lý đơn hàng, thu hồi công nợ và chăm sóc khách hàng.

- Ngành nghề kinh doanh của công ty : In ấn kỹ thuật số, thi công backdrop sự kiện, thi công bảng hiệu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ

- Năng động, nhiệt tình trong công việc

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo ADV Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ chính sách của công ty ( sinh nhật, ngày lễ, thâm niên, du lịch, thưởng..)

- Sau khi trở thành nhân viên chính thức thì phép năm sẽ được cộng thêm 2 ngày

- Có lương cơ bản, hưởng doanh số, hoa hồng

- Môi trường hòa đồng, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo ADV

