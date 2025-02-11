Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Quận Bình Thuỷ
1. Thưởng Ngôi sao tháng, Ngôi sao năm, thưởng thành tích đặc biệt.
2. Chế độ phúc lợi đầy đủ, nghỉ mát, nghỉ lễ, đào tạo nâng cao.
3. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty, Nhà nước.
4. Môi trường làm việc chuyên ngiệp, nhân văn và hiện đại. Đồng nghiệp thân thiện và gắn kết.
5. Review lương 1 lần / năm.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

1. Cam kết cùng với Nhóm kinh doanh hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra.

2. Khai thác triệt để thị trường được giao. Quản lý tốt thị trường được giao.

3. Phải hoàn thành kế hoạch đề ra trong mỗi giai đoạn, từng tuần, từng tháng, từng quý và cả năm.

4. Phải tuân thủ nội quy, quy chế của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

5. Chăm sóc tốt Khách hàng và thị trường được giao.

6. Báo cáo đầy đủ theo quy định của Công ty và của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ ĐH; Chuyên ngành môi trường, xây dựng, quản trị kinh doanh.

2. Tuổi: Nữ >25, cao từ 1m6 trở lên

3. Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia thực hiện các dự án vốn NSNN; Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

4. Thành tạo tin học văn phòng: Words, Excel, Powerpoint, Email, Internet.

5. Hiểu biết về quy trình đấu thầu.

6. Chịu học hỏi, năng động, nhanh nhẹn và nhạy bén.

7. Sẵn sàng đi công tác.

8. Có thể đọc và hiểu về sản phẩm Lò đốt rác, công nghệ đốt rác sau 1 tháng làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

