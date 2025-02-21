Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Lô 10+11 Khu Anh Dũng, phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty.

- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, bao gồm việc, đào tạo và đánh giá hiệu suất làm việc.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác chiến lược để mở rộng thị trường và tăng cường doanh số bán hàng.

- Phân tích thị trường và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả, phù hợp với nhu cầu khách hàng.

- Theo dõi, báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh, đề xuất các biện pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó có 2 năm ở vị trí quản lý.

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ tốt, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

- Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch chiến lược để đạt được mục tiêu doanh số.

Tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng hiệu suất hàng năm.

- Được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ chi phí ăn trưa và các khoản phụ cấp khác trong quá trình làm việc.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

- Nghỉ phép theo quy định của pháp luật, bao gồm nghỉ lễ, nghỉ phép năm và nghỉ thai sản.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin