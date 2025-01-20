Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PLASMA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng + hoa hồng theo doanh số và KPI. Xét tăng lương định kỳ hàng năm hoặc xét tăng lương theo hiệu quả công việc. Thưởng lễ, tết và lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc. Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Trợ cấp tiền điện thoại, gửi xe hàng tháng cho nhân viên chính thức. Được xét đi công tác,du lịch. Khám sức khỏe định kỳ và cạo vôi răng 2 lần/năm (khi làm chính thức đủ 6 tháng) hoặc tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt. Phụ cấp, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kinh doanh/ Bán hàng:

Tư vấn và bán sản phẩm của công ty đến các khu vực được giao.

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Lên kế hoạch bán hàng cùng quản lý dựa trên mục tiêu đã đề ra.

Xây dựng và phát triển hệ hệ thống khách hàng.

Điều phối lịch trình vận chuyển và giao nhận hàng hoá, phương tiện bán hàng và dịch vụ cho khách hàng.

Hỗ trợ triển khai các kế hoạch marketing của công ty khi cần.

2. Thông tin thị trường:

Hỗ trợ quản lý thu thập và phân tích các thông tin trên thị trường. Tìm ra xu hướng và đề xuất phương án kinh doanh.

Tiến hành xúc tiến các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, và các hoạt động chiến lược khác theo yêu cầu

Nhận phản hồi liên quan đến chất lượng và sự ổn định của sản phẩm đang phụ trách.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Hoặc tốt nghiệp các khối ngành Kinh tế, Marketing...

Yêu thích động vật/thú cưng là một lợi thế

Nhiệt huyết, có khả năng làm việc nhóm, nhiệt tình đóng góp xây dựng cho Công ty.

Sáng tạo, linh hoạt.

Đam mê kinh doanh, chịu khó và chấp nhận thay đổi

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

