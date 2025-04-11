Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MẠ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 656/74/16 Quang Trung, Phường 11, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Gọi điện chào hàng, tư vấn sản phẩm của Công ty đến khách hàng theo data có sẵn của Công ty (khách cũ và khách mới).

Chăm sóc những khách hàng đã mua hàng, đang mua hàng của Công ty, những khách hàng đang có nhu cầu mua hàng được admin tìm kiếm trước đó.

Liên hệ, kết nối và chăm sóc những khách hàng đã ngưng mua hàng.

Báo cáo tình hình tư vấn, chốt đơn cuối ngày cho quản lý.

Xử lý các công việc phát sinh liện quan đến đơn hàng, sản phẩm, vận chuyển đơn hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý (nếu có).

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học các ngành kinh tế.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.

Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng có kinh nghiệm là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng.

Làm từ thứ hai đến thứ bảy.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MẠ 24H Thì Được Hưởng Những Gì

Được thưởng chuyên cần, thưởng KPI.

Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội ngay khi trở thành nhân viên chính thức.

Được hưởng các chế độ phúc lợi như thưởng lễ - tết, du lịch.

Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường và được cung cấp đầy đủ các thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MẠ 24H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.