Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH LPL việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 658 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

– Lắp ráp bộ máy, cài đặt, kiểm tra, khắc phục lỗi của thiết bị máy tính, thiết bị văn phòng, thiết bị cửa hàng, siêu thị;

– Làm việc theo ca, tuần nghỉ 01 ngày theo sự sắp xếp của Trưởng bộ phận

Thực hiện các công việc kỹ thuật ( Lắp ráp, cài đặt Laptop, Macbook, thay thế linh kiện, lắp thêm linh kiện....)

– Bảo hành các thiết bị tin học tại công ty, tại nơi sử dụng của khách hàng.

– Tư vấn, giải đáp kỹ thuật cho khách hàng qua hotline, điện thoại, qua internet (email, website...).

–Test sản phẩm bảo hành (máy tính, laptop, máy in, phụ kiện máy tính, ...) của nhà cung cấp gửi về và của khách hàng đến bảo hành;

- Tham gia vận chuyển hàng hóa, thực hiện giao, lắp, cài đặt thiết bị và các thủ tục giao nhận, thanh toán tại địa chỉ khách hàng;

– Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật, CNTT

– Hiểu biết tốt về các thiết bị IT, Computer.

– Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

– Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm làm về bảo hành, hoặc có kinh nghiệm làm bảo hành máy tính là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH LPL việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức thu nhập: 9.000.000 đ – 15.000.000 đ (Lương cứng + phụ cấp + thưởng kinh doanh)

– Chính sách lương, thưởng, BHXH, Chế độ phúc lợi tốt, cơ hội thăng tiến cao, đồng nghiệp thân thiện

– Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định và theo quy định công ty.

– Thưởng tết theo kết quả kinh doanh.

– Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LPL việt Nam

