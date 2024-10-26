Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 Đường số 1, Cư Xá Đô Thành, Phường 4,, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Sửa chữa các máy móc trong ngành pha chế đồ uống như máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy dán miệng cốc, máy đun nước...

- Kiểm tra máy móc khi mới nhập về.

- Sửa chữa tại cửa hàng hoặc trực tiếp tại nhà khách hàng .

- Hướng dẫn khách sử dụng các thiết bị tại cửa hàng hoặc gọi video hướng dẫn cho khách hàng.

- Sửa chữa điện, nước công ty.

- Bảo Trì, Bảo Dưỡng các máy móc đang hoạt động: phát điện, thang máy, máy tính, tivi, camera, internet.

- Nam, trên 21 tuổi.

- Tốt nghiệp lớp Trung cấp trở lên, chuyên ngành kỹ thuật điện hoặc kỹ thuật cơ khí.

- Vui vẻ, hòa đồng, siêng năng, cẩn thận, kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng thành tích và thưởng nhóm nếu đạt hiệu quả công việc.

- Lương tháng 13, Review lương định kỳ.

- Chế độ BHXH, BHTN, BHYT và các ngày nghỉ phép theo quy định Nhà nước.

- Hưởng các chế độ ưu đãi khác của Công ty: Sinh nhật, Nước uống hằng ngày, Team Building, Year End Party...

- Cơ hội làm việc, học hỏi, phát triển trong một công ty năng động.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR

