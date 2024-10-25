Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 402 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

1. Thiết kế và lắp đặt:

Lắp đặt hệ thống M&E, HVAC, cấp thoát nước cho công trình công nghiệp Lắp đặt các hệ thống điện nhẹ: Camera, âm thanh, điện thoại, truyền hình, mạng,...

Lắp đặt hệ thống M&E, HVAC, cấp thoát nước cho công trình công nghiệp

2. Bảo trì và sửa chữa (khi phát sinh)

Kiểm tra, và sửa chữa các thiết bị cơ điện và ống nước để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt Khắc phục sự cố nhanh chóng khi có sự cố xảy ra trong hệ thống MEP.

3. Báo cáo và ghi nhận:

Ghi lại thông tin về tình trạng các hệ thống, báo cáo các vấn đề và đề xuất giải pháp cải tiến (nếu có) Cập nhật các tài liệu liên quan đến bảo trì và sửa chữa hệ thống.

4. Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT, Cao đẳng trở lên đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Có khả năng nắm bắt công việc nhanh và đưa ra ý tưởng mới trong công việc, Có tính sáng tạo, tác phong làm việc chuyên nghiệp, ham học hỏi, trung thực, nhiệt tình. Giới tính: Nam, sức khỏe tốt. Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác (theo dự án)

Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7 - 15tr hoặc theo thỏa thuận Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH an toàn lao động, khám sức khỏe định kỳ Tính tăng ca (khi phát sinh) Chế độ công tác phí (khi đi công tác) Thưởng tháng 13, các ngày lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội

