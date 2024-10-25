Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TTNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các dịch vụ diệt côn trùng, kiểm soát dịch hại (pest control) tại các địa điểm của khách hàng Khảo sát, đánh giá tình trạng côn trùng gây hại và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp Sử dụng các thiết bị, hóa chất chuyên dụng để diệt trừ côn trùng, động vật gây hại như chuột, gián, kiến, muỗi, ... Tư vấn cho khách hàng về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát côn trùng gây hại Lập báo cáo sau mỗi lần thực hiện dịch vụ, ghi chép đầy đủ thông tin về tình trạng xử lý Bảo trì, vệ sinh các thiết bị và dụng cụ làm việc Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên các ứng viên có bằng trung cấp trở lên các ngành liên quan đến môi trường, sinh học Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc và làm việc ngoài trời Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ phục vụ chuyên nghiệp Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe máy, xe ô tô

Tại CÔNG TY TNHH TTNA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, có lương thử việc Được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật môi trường và kiểm soát dịch hại Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị bảo hộ lao động Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN Có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TTNA

