Tuyển Nhân viên kỹ thuật IMC (International Media Joint Stock Company) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật IMC (International Media Joint Stock Company) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

IMC (International Media Joint Stock Company)
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
IMC (International Media Joint Stock Company)

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại IMC (International Media Joint Stock Company)

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 62 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đối với các dự án lắp mới thiết bị quảng cáo:
Thực hiện giám sát thi công với đơn vị nhà thầu. Liện hệ với các Mall, trung tâm thương mại, sân bay, văn phòng, chung cư nơi thực hiện thi công để làm các thủ tục liên quan cần thiết cho việc thi công. Bám sát tiến độ thi công và báo cáo kịp thời cho Trưởng bộ phận về các vấn đề liên quan trong quá trình thi công.
Thực hiện giám sát thi công với đơn vị nhà thầu.
Liện hệ với các Mall, trung tâm thương mại, sân bay, văn phòng, chung cư nơi thực hiện thi công để làm các thủ tục liên quan cần thiết cho việc thi công.
Bám sát tiến độ thi công và báo cáo kịp thời cho Trưởng bộ phận về các vấn đề liên quan trong quá trình thi công.
Đối với các dự án đang hoạt động:
Cập nhật nội dung phát sóng khi khách hàng/đối tác có nhu cầu thay đổi nội dung và đảm bảo thời hạn phát cho khách hàng/ đối tác. Phối hợp với Trưởng bộ phẩn kiểm tra thông số kỹ thuật và nội dung phát có phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chí nội dung theo quy định của Cơ quan chức năng. Chụp hình và báo cáo các hình ảnh phát sóng nội dung tại các nơi Công ty có lắp đặt thiết bị quảng cáo cho Trưởng bộ phận. Báo cáo tình trạng hoạt động của các thiết bị quảng cáo theo định kỳ và đột xuất.
Cập nhật nội dung phát sóng khi khách hàng/đối tác có nhu cầu thay đổi nội dung và đảm bảo thời hạn phát cho khách hàng/ đối tác.
Phối hợp với Trưởng bộ phẩn kiểm tra thông số kỹ thuật và nội dung phát có phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chí nội dung theo quy định của Cơ quan chức năng.
Chụp hình và báo cáo các hình ảnh phát sóng nội dung tại các nơi Công ty có lắp đặt thiết bị quảng cáo cho Trưởng bộ phận.
Báo cáo tình trạng hoạt động của các thiết bị quảng cáo theo định kỳ và đột xuất.
Kiểm tra định kỳ và bảo trì các thiết bị quảng cáo:
Đảm bảo các thiết bị quảng cáo được bảo trì đúng hạn và sửa chữa kịp thời. Thông báo với nhà cung cấp sản phẩm/ dịch vụ khi đến hạn bảo trì cho các thiết bị quảng cáo Phát hiện và báo cáo cho Trưởng bộ phận tình trạng hư hỏng, lỗi của các thiết bị quảng cáo đã hết thời gian bảo hành. Tư vấn và đề xuất phương án sửa chữa phù hợp với tình trạng hư hỏng của thiết bị quảng cáo. Sửa chữa, khắc phục các lỗi hư hỏng nhẹ đối với các thiết bị quảng cáo.
Đảm bảo các thiết bị quảng cáo được bảo trì đúng hạn và sửa chữa kịp thời.
Thông báo với nhà cung cấp sản phẩm/ dịch vụ khi đến hạn bảo trì cho các thiết bị quảng cáo
Phát hiện và báo cáo cho Trưởng bộ phận tình trạng hư hỏng, lỗi của các thiết bị quảng cáo đã hết thời gian bảo hành.
Tư vấn và đề xuất phương án sửa chữa phù hợp với tình trạng hư hỏng của thiết bị quảng cáo.
Sửa chữa, khắc phục các lỗi hư hỏng nhẹ đối với các thiết bị quảng cáo.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngàng như Kỹ thuật, Điện, Điện tử,... 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kỹ thuật tại công ty lĩnh vực về Quảng cáo, Màn hình LED, Ánh sáng,... Có hiểu biết về các phương tiện quảng cáo, truyền thông Online và Offline là lợi thế.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngàng như Kỹ thuật, Điện, Điện tử,...
2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kỹ thuật tại công ty lĩnh vực về Quảng cáo, Màn hình LED, Ánh sáng,...
Có hiểu biết về các phương tiện quảng cáo, truyền thông Online và Offline là lợi thế.

Tại IMC (International Media Joint Stock Company) Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp phát các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết phục vụ công việc: văn phòng phẩm, máy tính,... Tham gia BHXH theo 100% mức lương. Đầy đủ quyền lợi Công đoàn. Cơm trưa và giữ xe miễn phí tại công ty. Hỗ trợ đưa rước phục vụ cho công việc/công tác.
Được cấp phát các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết phục vụ công việc: văn phòng phẩm, máy tính,...
Tham gia BHXH theo 100% mức lương.
Đầy đủ quyền lợi Công đoàn.
Cơm trưa và giữ xe miễn phí tại công ty.
Hỗ trợ đưa rước phục vụ cho công việc/công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IMC (International Media Joint Stock Company)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

IMC (International Media Joint Stock Company)

IMC (International Media Joint Stock Company)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: IMC Tower - 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

