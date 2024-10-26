Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Hưng Thuận, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Tìm hiểu nghiệp vụ, quy định liên quan đến quan trắc môi trường lao động.

- Bảo trì, bảo quản và vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ phòng Phân tích được phân công hoặc có liên quan đến công việc thực hiện.

- Thực hiện đào tạo, huấn luyện các lớp về an toàn cơ khí.

- Những công việc theo cấp trên chỉ đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Am hiểu về máy móc thiết bị quan trắc môi trường.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương.

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí.

- Chịu khó, có thể đi công tác.

- Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng viết và trình bày báo cáo và quản lý tiến độ công việc.

- Biết các kỹ năng vi tính: Word, excel.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập: theo thỏa thuận năng lực

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,...

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cởi mở

- Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

- Chế độ phúc lợi khác chung của công ty: nghỉ mát, nghỉ phép, ăn trưa...

- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển

