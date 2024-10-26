Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 173 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM., Tân Phú

Mô Tả Công Việc

- Hướng dẫn vận hành thiết bị cho các kỹ thuật viên, bác sĩ tại các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu.

- Chẩn đoán lỗi kỹ thuật, viết email trao đổi với hãng, bảo trì, bảo dưỡng cũng như bảo hành thiết bị và đưa ra phương án thay thế phụ kiện.

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công việc (Báo cáo tuần/tháng/quý...) theo quy định của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: cao đẳng, đại học các chuyên ngành điện, điện tử, điện tử y sinh, cơ điện tử, tự động hóa...

- Kinh nghiệm: ít nhất 02 năm công việc kỹ thuật, ứng dụng thiết bị y tế, phòng LAB.

- Kỹ năng khác: Thành thạo tin học văn phòng; dịch tài liệu tiếng Anh. (Khả năng nói được tiếng Anh là một lợi thế)

- Mong muốn tìm kiếm các bạn ứng viên làm việc gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận (>12 triệu) + hoa hồng theo kinh doanh.

- Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Du lịch, thưởng các ngày lễ, tết.

- Môi trường làm việc năng động.

- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín khi cung cấp các thiết bị y tế hàng đầu thế giới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC

