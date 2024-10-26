Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 173 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM., Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Hướng dẫn vận hành thiết bị cho các kỹ thuật viên, bác sĩ tại các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu.
- Chẩn đoán lỗi kỹ thuật, viết email trao đổi với hãng, bảo trì, bảo dưỡng cũng như bảo hành thiết bị và đưa ra phương án thay thế phụ kiện.
- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công việc (Báo cáo tuần/tháng/quý...) theo quy định của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: cao đẳng, đại học các chuyên ngành điện, điện tử, điện tử y sinh, cơ điện tử, tự động hóa...
- Kinh nghiệm: ít nhất 02 năm công việc kỹ thuật, ứng dụng thiết bị y tế, phòng LAB.
- Kỹ năng khác: Thành thạo tin học văn phòng; dịch tài liệu tiếng Anh. (Khả năng nói được tiếng Anh là một lợi thế)
- Kỹ năng khác: Thành thạo tin học văn phòng; dịch tài liệu tiếng Anh. (Khả năng nói được tiếng Anh là một lợi thế)
- Mong muốn tìm kiếm các bạn ứng viên làm việc gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận (>12 triệu) + hoa hồng theo kinh doanh.
- Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
- Du lịch, thưởng các ngày lễ, tết.
- Môi trường làm việc năng động.
- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín khi cung cấp các thiết bị y tế hàng đầu thế giới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội - Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

