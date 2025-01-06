Tuyển Nhân viên kỹ thuật Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 285 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 12 (Quận 10), Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra, theo dõi, vận hành hàng ngày các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà, đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định.
- Thực hiện sửa chữa các sự cố đơn giản, thay thế các thiết bị hư hỏng; Giám sát chất lượng, khối lượng và nghiệm thu kỹ thuật trong công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống tại tòa nhà.
- Phối hợp thực hiện công tác bảo trì định kỳ tại tòa nhà: Giám sát chất lượng, khối lượng và tham gia nghiệm thu kỹ thuật.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên làm việc tại Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng trở lên ngành Hệ thống điện/điện lạnh/KT Điện.
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm và/hoặc đào tạo liên quan.

Tại Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Trụ sở Chính Công ty: Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

