Tuyển Nhân viên kỹ thuật Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm tra, theo dõi, vận hành hàng ngày các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà, đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định.

- Thực hiện sửa chữa các sự cố đơn giản, thay thế các thiết bị hư hỏng; Giám sát chất lượng, khối lượng và nghiệm thu kỹ thuật trong công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống tại tòa nhà.

- Phối hợp thực hiện công tác bảo trì định kỳ tại tòa nhà: Giám sát chất lượng, khối lượng và tham gia nghiệm thu kỹ thuật.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp