Tuyển Nhân viên kỹ thuật Eastern Tower Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tháp Phương Đông là doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài (Malaysia) hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý và và vận hành các trạm thu phát sóng ( trạm BTS) trên phạm vi cả nước, cho các nhà mạng điện thoại ( Vinaphone; Mobiphone; Viettel….)

Công ty TNHH Tháp Phương Đông

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính 8h30 -17h30 từ thứ 2 đến thứ 6

• Văn phòng tại TPHCM: Tầng 10, tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

- Nội dung công việc: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Tiêu chuẩn chung với ứng viên:

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành đạo tạo có liên quan.

- Chủ động, tích cực nhiệt tình trong công việc và có khả năng đón nhận công việc mang tính thử thách cao; Chịu được áp lực công việc; sẵn sáng đi công tác và làm việc ngoài giờ.

- Ưu tiên có chứng chỉ thiết kế công trình theo chuyên ngành đào tạo.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến trạm phát sóng cho các nhà mạng hoặc từng làm việc tại các Công ty cho thuê trạm phát sóng.

- Độ tuổi: Dưới 40 tuổi.

