Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Chăm sóc khách hàng : Tiếp đón khách đến TTBH, nhận và trả lời các nội dung của khách hàng, giải đáp, tư vấn các vấn đề về bảo hành cho khách hàng.

- Nhập máy bảo hành : Nhận đúng, đủ từ CPN, khách hàng trực tiếp. Nhập hệ thống Xman đúng nội dung biên bản, ngoại quan, thông tin khách hàng. Sau khi đã nhập xong máy vào Xman sẽ tiến hành chuyển vào bộ phận điều phối.

- Trả máy bảo hành : Nhận máy đã sửa chữa xong từ kỹ thuật tiến hành trả máy ra khỏi hệ thống giao cho khách hàng trực tiếp và gửi chuyển phát nhanh (nếu có).

- Báo giá và xác nhận đối với khách hàng trực tiếp: Thông tin báo giá sửa chữa thay thế, báo giá sửa chữa.

- Bán lẻ LPK : Tạo đơn và thu tiền đối với các đơn hàng LPK bán lẻ

- Báo cáo hàng ngày: Thu tiền và báo cáo hàng ngày cho quản lý.

- Logistic : Nhận thư, hàng hóa, lưu vào file theo dõi, nhập bill hàng bảo hành gửi đi bằng chuyển phát nhanh.

- Nhập/ trả và xác nhận phí sửa chữa thông tin đầy đủ vào hệ thống Protal của TGDD/ BẢO HIỂM với các máy xử lý trong ngày.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: từ Trung cấp trở lên.

2. Chuyên ngành: Thư ký, Hành chánh văn phòng, kế toán...

3. Giới tính: Nam/ Nữ.

4. Độ tuổi: Từ 22 - 30 tuổi.

5. Kinh nghiệm và năng lực: Ít nhất 1 năm ở vị trí Lễ tân hoặc CSKH.

6. Kỹ năng: Giọng nói truyền cảm, Giao tiếp tốt, Sử dụng tốt Tin học văn phòng.

7. Tính cách: Hòa đồng, nhẹ nhàng....

Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lễ, tết, hiếu, hỷ, sinh nhật..., Thưởng hiệu quả công việc

- Phụ cấp công tác, phụ cấp ăn trưa

- Bảo hiểm xã hội

- Cơ hội thăng tiến cao trong công việc;

- Du lịch hàng năm;

- Làm việc giờ hành chính thứ 2- sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

