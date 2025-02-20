Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 135
- 137 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Phụ trách công tác khánh tiết của công ty
Quản lý Văn phòng phẩm, văn thư, lưu trữ
Làm Đề nghị thanh toán
Các công tác lưu trữ hồ sơ, quản trị văn phòng
Phối hợp các phòng ban tổ chức các sự kiện
Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng, đối tác đến văn phòng.
Quản lý, sắp xếp khu vực lễ tân và phòng họp luôn sạch sẽ, gọn gàng.
Các công việc khác liên quan
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình sáng, ưu nhìn
Có kinh nghiệm 1- 2 năm
Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành hành chính, văn thư,...
Có kinh nghiệm 1- 2 năm
Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành hành chính, văn thư,...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 9.000.000 - 11.000.000đ
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Được tham gia BHXH, BHYT,... đầy đủ theo quy định nhà nước.
Thưởng lễ, tết, thành lập Công ty,...
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Được tham gia BHXH, BHYT,... đầy đủ theo quy định nhà nước.
Thưởng lễ, tết, thành lập Công ty,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
