Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135 - 137 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Phụ trách công tác khánh tiết của công ty

Quản lý Văn phòng phẩm, văn thư, lưu trữ

Làm Đề nghị thanh toán

Các công tác lưu trữ hồ sơ, quản trị văn phòng

Phối hợp các phòng ban tổ chức các sự kiện

Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng, đối tác đến văn phòng.

Quản lý, sắp xếp khu vực lễ tân và phòng họp luôn sạch sẽ, gọn gàng.

Các công việc khác liên quan

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình sáng, ưu nhìn

Có kinh nghiệm 1- 2 năm

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành hành chính, văn thư,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 9.000.000 - 11.000.000đ

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Được tham gia BHXH, BHYT,... đầy đủ theo quy định nhà nước.

Thưởng lễ, tết, thành lập Công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

