Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH SAIGON FITNESS CENTRE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng + hoa hồng + thưởng KPI (Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn) Sử dụng phòng gym miễn phí Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Đón tiếp, tư vấn và hỗ trợ khách hàng trải nghiệm dịch vụ tại phòng gym

Tư vấn, bán gói tập và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ

Quản lý, sắp xếp lịch hẹn và đảm bảo không gian gym luôn sạch đẹp, chuyên nghiệp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH SAIGON FITNESS CENTRE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAIGON FITNESS CENTRE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin