Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH SAIGON FITNESS CENTRE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH SAIGON FITNESS CENTRE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lương cứng + hoa hồng + thưởng KPI (Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn) Sử dụng phòng gym miễn phí Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến, Quận 8
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
Đón tiếp, tư vấn và hỗ trợ khách hàng trải nghiệm dịch vụ tại phòng gym
Tư vấn, bán gói tập và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ
Quản lý, sắp xếp lịch hẹn và đảm bảo không gian gym luôn sạch đẹp, chuyên nghiệp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH SAIGON FITNESS CENTRE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAIGON FITNESS CENTRE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
