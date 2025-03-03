Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CỤM CÔNG NGHIỆP THANH OAI, BÍCH HÒA (GẦN HÀ ĐÔNG
- Yên Nghĩa), Thanh Oai, Huyện Thanh Oai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
Công tác lễ tân: trực lễ tân, đặt vé máy bay, điều động xe
Công tác hành chính
Công tác tuyển dụng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Yêu cầu nữ
Biết sử dụng word, excel
Yêu cầu nữ
Biết sử dụng word, excel
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH ngay khi kết thúc thử việc
thưởng tháng 13, du lịch….
Được hưởng chế độ chuyên cần, 5s…
thưởng tháng 13, du lịch….
Được hưởng chế độ chuyên cần, 5s…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI