Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Phúc Hưng Century làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 477 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

● Lập kế hoạch bằng các công cụ quảng cáo FB ads

● Sáng tạo content, thiết kế hình ảnh, video thu hút khách hàng

● Theo dõi và tối ưu chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng

● Quản lý ngân sách chạy, tối ưu hóa chiến dịch

● Hoàn thành KPI, phân tích và đo lường hiệu quả quảng cáo

● Thực hiện các công việc liên quan khác khi có yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu:

● Có từ 3 tháng chạy ads, triển khai tốt các hoạt động facebook ads

● Có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo

● Chăm chỉ học hỏi, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc

● Biết edit video, chỉnh sửa ảnh, sáng tạo content là 1 lợi thế

● Nam, nữ tuổi từ 21-25

* Quyền lợi:

Tại Công Ty TNHH Phúc Hưng Century Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phúc Hưng Century

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin