Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Phúc Hưng Century làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Phúc Hưng Century
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 477 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
● Lập kế hoạch bằng các công cụ quảng cáo FB ads
● Sáng tạo content, thiết kế hình ảnh, video thu hút khách hàng
● Theo dõi và tối ưu chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng
● Quản lý ngân sách chạy, tối ưu hóa chiến dịch
● Hoàn thành KPI, phân tích và đo lường hiệu quả quảng cáo
● Thực hiện các công việc liên quan khác khi có yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Yêu cầu:
● Có từ 3 tháng chạy ads, triển khai tốt các hoạt động facebook ads
● Có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo
● Chăm chỉ học hỏi, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc
● Biết edit video, chỉnh sửa ảnh, sáng tạo content là 1 lợi thế
● Nam, nữ tuổi từ 21-25
* Quyền lợi:
Tại Công Ty TNHH Phúc Hưng Century Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phúc Hưng Century
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
