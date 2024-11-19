Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Bất Động Sản Dinh Thống Nhất làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Triển khai chạy quảng cáo Facebook về mảng Sức khỏe (chuyên chạy khoá học, huấn luyện, thực phẩm chức năng,...)

Quản trị ngân sách và ads hướng đến đạt được mục tiêu ngày/ tuần/ tháng với các metrics: message, click, lead,...

Nắm chắc các chỉ số liên quan về ads.

Nghiên cứu và đọc báo cáo đo lường về hiệu quả chuyển đổi của quảng cáo: ROI, ROAS, CTR,... → đưa phương án xử lý.

Phối hợp với Project manager để nắm bắt mong muốn và thẩm định về hiệu quả chốt sales của dự án.

Kiểm tra content, chuẩn bị nguyên liệu chạy.

Nhận những marterial về tài khoản chạy quảng cáo.

Nghiên cứu đối thủ, ngành hàng trước khi nhận dự án.

Nhận ngân sách và đưa đề xuất KPI hợp lí cho Project manager.

Tham dự và brainstorming với team về ý tưởng triển khai dự án.

Nghiệm thu báo cáo và phân tích số liệu hiệu quả chạy ads.

Đọc và cập nhật liên tục về thuật toán thay đổi của các nền tảng

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 2 năm trở lên

Tốt nghiệp ngành marketing, truyền thông...

Đã có kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook (chuyên chạy khoá học, huấn luyện, thực phẩm chức năng, ...)

Đã từng làm việc tại agency và marketing team là một lợi thế.

Kỹ năng và khung kiến thức

Hiểu biết thuật toán Facebook.

Hiểu về cách vận hành quảng cáo.

Có khả năng hoạch định ngân sách.

Kỹ năng phân tích dữ liệu

Kỹ năng ra quyết định

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Bất Động Sản Dinh Thống Nhất Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000đ - 40.000.000đ + THƯỞNG

Làm việc trong môi trường trẻ năng động, làm việc Online/Offline

Du lịch công ty, Phúc lợi đầy đủ

