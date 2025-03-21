Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tobe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 32 đường P, Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Hỗ trợ triển khai các chiến dịch marketing trên các kênh truyền thông (Facebook, TikTok, Instagram, Website...).

- Phối hợp hỗ trợ sản xuất nội dung (bài viết, hình ảnh, video) theo kế hoạch đã đề ra.

- Hỗ trợ quản lý kênh truyền thông xã hội: Lên lịch bài đăng, trả lời bình luận/tin nhắn từ khách hàng.

- Hỗ trợ báo cáo hiệu quả hoạt động marketing, phân tích dữ liệu, đề xuất các ý tưởng cải tiến.

- Tham gia tổ chức sự kiện và các hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu (nếu có).

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể giao tiếp tiếng Anh/ Trung cơ bản (Vì sếp là người Đài)

- Yêu cầu có gu thẩm mỹ, tư duy hình ảnh

- Kỹ năng sáng tạo nội dung marketing

- Có khả năng làm việc độc lập + teamwork

- Kỹ năng sắp xếp quản lý thời gian, chủ động trong công việc.

- Không bị overload với khối lượng thông tin nhiều.

- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, tốt.

- Biết sử dụng các công cụ như Canva, Photoshop, Capcut pro hoặc phần mềm chỉnh sửa video là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tobe Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc từ 9h00-18h00 (làm 2-3 ngày/ tuần)

- Hỗ trợ lương thực tập: 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng. ( Lương 265k/Ngày )

- Văn phòng tại khu Panorama, Quận 7.

- Công ty hỗ trợ tất cả các thiết bị cần thiết bao gồm laptop làm việc, camera, công cụ livestream...

- Được tham gia thực chiến vào các dự án thực tế của công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có sự hỗ trợ tận tình từ đồng nghiệp.

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức thu nhập hấp dẫn nếu thể hiện năng lực tốt.

- Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tobe

