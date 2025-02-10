Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 3, HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Quảng cáo trên Internet (SEM, DISPLAY,…)

- Nhận nội dung quảng cáo từ công ty mẹ bên Nhật. Thiết lập, cài đặt và phát quảng cáo trên các phương tiện Internet ( Google, Yahoo, Facebook,.. ).

- Tổng hợp dữ liệu kết quả quảng cáo thành dạng báo cáo để gửi cho công ty mẹ bên Nhật

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tiếng Nhật từ N2. Phản hồi được các câu hỏi bằng tiếng Nhật trong buổi phỏng vấn.

- Trình độ Excel cơ bản.

- Không yêu cầu bằng cấp & kinh nghiệm.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

■WORKING CONDITION

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

・Ca sáng：Thứ 2 - Thứ 6 : 7h ～ 16h

・Ca trưa：Thứ 2 - Thứ 6 : 10h ～ 19h

・Lịch nghỉ: Nghỉ Thứ 7 và chủ nhật hằng tuần (Nghỉ theo lịch của Nhật, không nghỉ Lễ Tết Việt Nam), sẽ được tính là tăng ca nếu đi làm vào ngày lễ của VN (x3 or x4 lần lương tuỳ theo ngày lễ lớn hay nhỏ)

■Other Benefits：

- Hỗ trợ phí giữ xe, tiền xăng, tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN)

- Hỗ trợ phí mở tiệc thân mật hàng tháng, và phí taxi đi lại mỗi lần có tiệc công ty.

- Mua lại ngày phép

- Xét thưởng khích lệ hàng tháng cho những cá nhân đứng đầu bảng thành tích của từng tháng.

- Xét duyệt lương 2 lần/năm, hỗ trợ chi phí cho những hoạt động trong công ty.

- Mỗi năm tổ chức du lịch cho toàn bộ nhân viên trong công ty 1 lần

- Giờ giấc làm việc thoải mái, sau khi làm ở vị trí này nếu có tiềm năng sẽ được chuyển sang các team khác phù hợp với kỹ năng hơn.

- Có cơ hội thành leader các dự án mới.

- Thưởng Tết, trả lương ngoài giờ theo luật Việt Nam.

- Tiền mừng đám cưới của công ty 500$, sinh con 200$, sinh con nghỉ thai sản 6 tháng xong vào làm bình thường, con từ 6 tháng đến 6 tuổi sẽ được công ty bonus 180$/bé vào lương.

Và những phúc lợi đặc biệt khác sẽ được phổ biến trong buổi hội thảo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin