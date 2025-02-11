Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 349 QL 1A Phường An Phú Đông Quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1.Xây dựng và Triển khai Kế hoạch Truyền thông:

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông đa phương tiện (truyền hình, radio, digital, v.v.) phù hợp với mục tiêu của công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng nội dung và thông điệp truyền thông phù hợp với chiến lược thương hiệu.

2. Quản lý Kênh Truyền thông Xã hội và Website:

Chịu trách nhiệm quản lý và tối ưu hóa các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, v.v.) và website của công ty.

Theo dõi, phân tích, và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch trên các kênh truyền thông xã hội và website.

3. Phối hợp với Đối tác và Nhà Cung Cấp:

Làm việc với các đối tác truyền thông, agency, nhà cung cấp dịch vụ để triển khai các hoạt động truyền thông theo kế hoạch.

Theo dõi và giám sát tiến độ, chất lượng và chi phí của các dịch vụ thuê ngoài.

4. Đo lường và Đánh giá Hiệu quả Truyền thông:

Sử dụng các công cụ phân tích (Google Analytics, Facebook, AI, Insights, YouTube Analytics, v.v.) để theo dõi và đánh giá hiệu quả các chiến dịch truyền thông.

Đề xuất các phương án cải thiện hiệu quả truyền thông dựa trên dữ liệu phân tích.

5. Tổ chức và Quản lý Sự kiện:

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ và sự kiện dành cho khách hàng, bao gồm việc lên kế hoạch, thiết kế và quản lý truyền thông cho sự kiện.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: nam/nữ 22 – 35 tuổi

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1-3 năm trong lĩnh vực Truyền thông, Marketing, hoặc tương đương.

Kỹ năng viết lách, biên tập nội dung tốt.

Am hiểu về các kênh truyền thông xã hội, digital marketing, và công cụ phân tích (Google Analytics, Facebook Insights, v.v.).

Sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa như Adobe Photoshop, AI, Illustrator, Premiere, After Effects, v.v.

Kỹ năng quản lý dự án, làm việc nhóm, giao tiếp và tổ chức công việc tốt.

Sáng tạo, năng động, và có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 10 - 25 triệu/tháng.

- Thưởng hàng tháng (tùy vào khả năng hoàn thành công việc và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty)

- Thưởng cuối năm, lễ tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Công ty.

- Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe hàng tháng.

- Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ.

- Làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp và hiện đại

- Du lịch 2-3 lần/ năm

- Nghỉ phép 1 ngày/tháng (sau khi trở thành nhân viên chính thức)

- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật Lao động và các chính sách khác.

- Thời gian làm việc giờ hành chính: 8h00 – 17h30 (Nghỉ trưa12h00 -13h30). Từ thứ hai đến sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI

