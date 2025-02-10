Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Phân Phối KBT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 104 Nguyễn Xí, P26, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Đưa ra ý tưởng các hoạt động PR – Marketing về sản phẩm, dịch vụ của công ty

Xây dựng nội dung cho các kênh mạng xã hội: Facebook, Zalo, Website, Tiktok, Youtube...

Thực hiện các hoạt động quảng cáo, truyền thông khác theo yêu cầu

Thiết kết hình ảnh, dựng video quảng cáo

Viết hoặc chỉnh sửa nội dung cho các Website, fanpage

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển Nữ

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp chuyên ngành marketing hoặc các ngành đào tạo liên quan

Nhiệt huyết trong công việc

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, có khả năng làm việc độc lập

Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 9.000.000đ - 10.000.000đ

Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13.

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, giao tiếp phát triển kỹ năng tiếng anh.

Du lịch hàng năm.

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin