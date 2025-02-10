Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Phân Phối KBT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 104 Nguyễn Xí, P26, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Đưa ra ý tưởng các hoạt động PR – Marketing về sản phẩm, dịch vụ của công ty
Xây dựng nội dung cho các kênh mạng xã hội: Facebook, Zalo, Website, Tiktok, Youtube...
Thực hiện các hoạt động quảng cáo, truyền thông khác theo yêu cầu
Thiết kết hình ảnh, dựng video quảng cáo
Viết hoặc chỉnh sửa nội dung cho các Website, fanpage
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuyển Nữ
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp chuyên ngành marketing hoặc các ngành đào tạo liên quan
Nhiệt huyết trong công việc
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, có khả năng làm việc độc lập
Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 9.000.000đ - 10.000.000đ
Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, giao tiếp phát triển kỹ năng tiếng anh.
Du lịch hàng năm.
Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
