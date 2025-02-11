Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - |

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và phân tích thị trường để phát triển chiến lược marketing hiệu quả.

Thực hiện các chiến dịch truyền thông và quảng cáo trên các kênh khác nhau.

Xây dựng nội dung cho trang web, bài viết blog và mạng xã hội.

Tổ chức và quản lý các sự kiện marketing, hội thảo và chương trình xúc tiến bán hàng.

Đo lường và phân tích hiệu suất của các chiến dịch marketing để tối ưu hóa kết quả.

Hợp tác với các bộ phận khác để phát triển các tài liệu truyền thông và quảng cáo.

Theo dõi xu hướng ngành và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các cải tiến trong chiến lược marketing

Các công việc khác liên quan theo phân công, chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing, truyền thông hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong tổ chức sự kiện.

Kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương. Khi gửi CV, vui lòng gửi kèm Porfolio các sản phẩm đã từng làm qua.

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc và khả năng làm việc nhóm.

Có kiến thức vững về các công cụ marketing kỹ thuật số.

Khả năng phân tích và tư duy phản biện tốt.

Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường và công nghệ mới.

Sử dụng thành thạo máy ảnh, quay chụp.

Thành thạo sử dụng các công cụ xử lý ảnh và dựng clip như Photoshop, Illustrator, After effect, Premiere Pro...

Khả năng mỹ thuật tốt, tính năng động, sáng tạo, có tư duy sáng tạo logic và luôn chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động hiện hành.

Được nghỉ phép, du lịch cùng công ty hàng năm theo qui định công ty.

Được quà tặng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ-Tết và các hoạt động tập thể khác.

Được cấp trang phục theo năm (đồng phục công ty).

Được hỗ trợ khóa đào tạo trong và ngoài nước liên quan đến công việc.

Môi trường làm việc thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi và phát huy năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin