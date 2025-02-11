Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 Phú Hòa, Phường 8, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch,triển khai các hoạt động PR truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể của sản phẩm.

Chịu trách nhiệm về content: Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm dự án, nhằm cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến khách hàng mục tiêu, tạo độ hot cho chương trìnhđang theo dõi, quản lý. Chăm sóc facebook, website.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc kháchhàng, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng

Thống kê phân tích số liệu doanh thu để lập các báo cáo marketing vàđánh giá hiệu quả các kênh quảng cáo.

Lên ý tưởng kịch bản triển khai, tổchức sự kiện truyền thông nhằm quảng bá cho sản phẩm, thương hiệu.

Hỗ trợ tổ chứccác sự kiện tại công ty.

Hỗ trợ nhân viên bán hàng số liệu doanh thu, xu hướng thị trường, thông tin về sản phẩm...chuyển tiếp các yêu cầu chăm sóc khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởngphòng và Ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 25 - 35

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ.

Khả năng làm việc cường độ, áp lực cao.

Tốt nghiệpđại học – chuyên ngành Marketing.

Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm marketing, content, chăm sóc khách hàng.

Có kiến thức về marketingonline: xu hướng,thị hiếu..

Tại Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc:

Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ - năng động – thân thiện, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực.

Làm việc hoàn toàn dân chủ với những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo công ty.

Hưởng các chế độ:

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên.

Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Giờ làm việc : Từ thứ hai đến thứ bảy : 8h00 – 17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin