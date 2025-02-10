Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 439 Đường Số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

Xây dựng chiến lược marketing, lập kế hoạch triển khai của Công ty nhằm mục đích đạt được mục tiêu về doanh thu.

Dự trù, phân bổ và kiểm soát ngân sách một cách hợp lý, chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.

Theo dõi và đánh giá, báo cáo hiệu quả hiệu của các hoạt động tiếp thị và truyền thông. Kiểm soát thông tin liên quan đến thương hiệu trên các phương tiện truyền thông

Nghiên cứu thị trường, dự đoán xu hướng marketing và hành vi người dùng từ đưa ra các chiến lược bắt kịp xu thế; đề xuất các phương án marketing hiệu quả.

Xây dựng quan hệ với các đối tác chiến lược của công ty và các bên cung cấp, khách hàng lớn.

Tổ chức các event marketing, khai trương, hội thảo, toạ đàm nhằm thúc đẩy phát triển thương hiệu công ty.

Các công việc theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn từ Đại học trở lên có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực ứng tuyển từ 3- 5 năm

Tuổi từ 25 - 40

Không yêu cầu giới tính

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING Thì Được Hưởng Những Gì

Về quyền hạn:

- Quản lý toàn bộ nhân viên và công việc thuộc phòng Marketing.

- Xem xét và phê duyệt mọi chi phí trong ngân sách Marketing mà BGĐ đã phê duyệt.

- Điều động, tuyển dụng, luân chuyển, cho thôi việc các nhân sự dưới quyền một cách hợp lý.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nghỉ phép đối với nhân viên thuộc quyền quản lý.

Về quyền lợi:

- Mức lương tương xứng với năng lực: Từ 20 – 25M + Thưởng vượt doanh thu.

- Cung cấp trang thiết bị làm việc, kinh phí MKT định kỳ, cung cấp đồng phục miễn phí.

-Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá review năng lực định kỳ 6 tháng đến 1 năm.

- Tham gia vào môi trường năng động, thân thiện chuyên nghiệp trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING

