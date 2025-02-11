Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH QUÂN UY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH QUÂN UY
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH QUÂN UY

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 198/7A Đường Hoàng Văn Thụ, P9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch, phát triển và thực thi các chiến dịch Digital Marketing theo kế hoạch đã được đề ra.
Thực hiện các hoạt động quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng Facebook, Google, Tiktok, Shopee,…
Phân tích dữ liệu chiến dịch, báo cáo hiệu quả và đề xuất phương án tối ưu hóa ROI.
Quản lý và giám sát các kênh truyền thông số của công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả và liên tục.
Thường xuyên cập nhật xu hướng mới nhất trong lĩnh vực Digital Marketing và đề xuất các giải pháp sáng tạo để cải thiện hiệu quả hoạt động.
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo chiến lược Marketing kỹ thuật số được liên kết chặt chẽ với các mục tiêu kinh doanh tổng thể.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing.
Yêu cầu có kinh nghiệm mảng thời trang hoặc ngành bán lẻ.
Có kiến thức chuyên sâu trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến
Có kinh nghiệm thực thi các chiến dịch quảng cáo gia tăng chuyển đổi trên website, CPAS
Có khả năng tư duy, phân tích, sáng tạo.
Có thể sử dụng các công cụ thiết kế, chỉnh sửa video là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH QUÂN UY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000
Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Chính sách mua hàng ưu đãi mua hàng nội bộ cho nhân viên
Nhiều phúc lợi công ty hấp dẫn, nghỉ phép năm
Tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ
Thưởng tháng, năm hấp dẫn theo mục tiêu tình hình kinh doanh công ty.
Công ty đang mở rộng - phát triển nhanh, nhiều cơ hội thăng tiến - phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUÂN UY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUÂN UY

CÔNG TY TNHH QUÂN UY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 198/A7 Hoàng văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-10-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job288266
