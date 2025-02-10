Tuyển Nhân viên Marketing Công ty CP Thời Trang Hạ Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty CP Thời Trang Hạ Vàng
- Hồ Chí Minh: 23 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tham gia các hoạt động Marketing kênh Ecommerce
Tham gia xây dựng và thực hiện các Project Marketing cho kênh Ecommerce
Quay, chụp sản phẩm tại kho/studio/store theo lịch.
Edit video tự quay, video hãng, video KOCs... (edit đơn giản như cắt ghép hình ảnh/âm thanh, chèn hiệu ứng, nội dung) để chạy ads cho các campaign, post trên các nền tảng.
Tham khảo và viết kịch bản cho KOCs khi có yêu cầu.
Các công việc khác được yêu cầu từ Trưởng bộ phận.
Thiết kế/Cập nhật hình ảnh sản phẩm mới
Theo dõi lịch trình hàng về và tìm hình ảnh sản phẩm cho các lô hàng mới.
Gửi hình cho design, kiểm tra lại hình ảnh đã resize để đảm bảo hình ảnh đúng quy chuẩn, tổng hợp hình ảnh để đưa lên server.
Tìm và sửa lại hình sản phẩm trên web khi có sai sót.
Viết mô tả sản phẩm bằng tiếng Anh và tiếng Việt (chất liệu, kích thước, kiểu dáng, công nghệ, bộ sưu tập...).
Thiết kế hình ảnh sản phẩm đơn giản để chạy campaign, post trên các nền tảng (giá gốc, giá giảm...).
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc dưới 1 năm các công việc liên quan
Năng động động, hoạt bát, chịu khó học hỏi
Kiến thức về Social Media, Digital Marketing, Branding,...
Có khả năng thiết kế, content, edit video đơn giản
Tiếng Anh cơ bản
Tại Công ty CP Thời Trang Hạ Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển nghề nghiệp thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24/24,
Thưởng cuối năm, thưởng doanh số, thưởng ngày lễ, Gift Voucher mua hàng công ty...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thời Trang Hạ Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
