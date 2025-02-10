Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 91 Hồ Biểu Chánh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi cần một Chuyên viên quảng cáo thương hiệu sáng tạo và năng động để giúp chúng tôi quảng bá và xây dựng thương hiệu của công ty. Công việc của bạn bao gồm:
o Thiết kế các chiến lược quảng cáo
o Phát triển các chiến dịch quảng cáo hiệu quả
o Tạo các nội dung truyền thông để giới thiệu sản phẩm và thương hiệu của công ty
o Theo dõi kết quả của các chiến dịch quảng cáo và điều chỉnh khi cần thiết
- Lên nội dung cho các chủ đề được đề xuất.
- Quảng bá và phát triển kênh phân phối.
- Kĩ năng về sáng tạo nội dung, marketing, truyền thông

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên :
• Bằng cấp liên quan
- Ưu tiên Hiền Hoà Chân Thành, Giúp đỡ mọi người, siêng năng học hỏi.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, ....)
• Có khả năng sắp xếp thời gian một cách hợp lý
• Cẩn thận, tĩ mĩ có tinh thần trách nhiệm trong công việc
- Kiên thức chuyên môn trong từng lĩnh vực yêu cầu

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 4, Lô 16, Hưng Phú, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

