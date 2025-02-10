Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chúng tôi cần một Chuyên viên quảng cáo thương hiệu sáng tạo và năng động để giúp chúng tôi quảng bá và xây dựng thương hiệu của công ty. Công việc của bạn bao gồm:

o Thiết kế các chiến lược quảng cáo

o Phát triển các chiến dịch quảng cáo hiệu quả

o Tạo các nội dung truyền thông để giới thiệu sản phẩm và thương hiệu của công ty

o Theo dõi kết quả của các chiến dịch quảng cáo và điều chỉnh khi cần thiết

- Lên nội dung cho các chủ đề được đề xuất.

- Quảng bá và phát triển kênh phân phối.

- Kĩ năng về sáng tạo nội dung, marketing, truyền thông