Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance
- Hồ Chí Minh:
- 91 Hồ Biểu Chánh,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Chúng tôi cần một Chuyên viên quảng cáo thương hiệu sáng tạo và năng động để giúp chúng tôi quảng bá và xây dựng thương hiệu của công ty. Công việc của bạn bao gồm:
o Thiết kế các chiến lược quảng cáo
o Phát triển các chiến dịch quảng cáo hiệu quả
o Tạo các nội dung truyền thông để giới thiệu sản phẩm và thương hiệu của công ty
o Theo dõi kết quả của các chiến dịch quảng cáo và điều chỉnh khi cần thiết
- Lên nội dung cho các chủ đề được đề xuất.
- Quảng bá và phát triển kênh phân phối.
- Kĩ năng về sáng tạo nội dung, marketing, truyền thông
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Bằng cấp liên quan
- Ưu tiên Hiền Hoà Chân Thành, Giúp đỡ mọi người, siêng năng học hỏi.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, ....)
• Có khả năng sắp xếp thời gian một cách hợp lý
• Cẩn thận, tĩ mĩ có tinh thần trách nhiệm trong công việc
- Kiên thức chuyên môn trong từng lĩnh vực yêu cầu
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
